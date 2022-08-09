Лондон, , 15:36 — REGNUM Итальянская компания в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem ведет переговоры о прекращении двух контрактов, связанных с российским проектом «Арктик СПГ-2» стоимостью 21 млрд долларов. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

Проект «Арктик СПГ 2» Arcticspg.ru

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Соответствующие переговоры ведутся с заказчиком — газодобывающей компанией «Новатэк», которой принадлежит 60-процентная доля в проекте. Причиной называют невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с экономическими санкциями в отношении России, а также давление властей Италии.

Стоимость проекта «Арктик СПГ-2» составляет более 21 млрд долларов, а оставшаяся часть портфеля насчитывает 1,46 млрд долларов.

«До начала специальной военной операции на Украине ожидалось, что «Арктик СПГ-2» будет запущен в 2023 году и выйдет на полную производственную мощность почти в 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год в 2026 году», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. План предполагает запуск проекта «Арктик СПГ-2» в 2023 году, а «Арктик СПГ-1» в 2027 году, говорится в тексте документа.

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