Калининград, , 16:48 — REGNUM Калининградская область вошла в группу из 15 регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда». Оценку провели в Минэкономразвития России по итогам первого полугодия 2022 года, сообщает mbkaliningrad.ru.

РЦК Калининградской области подтвердил свою эффективность в реализации нацпроекта «Производительность труда» Цитата РЦК Калининградской области

Авторы рейтинга учитывали, насколько широко субъекты РФ используют такие возможности нацпроекта, как адресная поддержка, льготные займы, обучение рабочих, повышение квалификации топ-менеджмента.

«Высокие позиции региона в рейтинге отражают результаты комплексного подхода, который системно несколько лет реализуется в Калининградской области для поддержки бизнеса. Участники нацпроекта «Производительность труда» пользуются широким набором мер поддержки по линии Регионального центра компетенций, обучаются по различным программам подготовки персонала, получают возможность льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности. Для них также доступны и, как показывает практика, востребованы, десятки инструментов поддержки центра «Мой бизнес», — прокомментировала результаты исследования министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

На днях РЦК Калининградской области успешно прошел ежегодную процедуру сертификации. Организацию работы и качество реализуемых проектов оценили эксперты сертификационной комиссии: представители ФЦК, Минэкономразвития РФ и других региональных центров компетенций. Сертификация задает стандарт качества проектов, направленных на повышение производительности труда на предприятиях региона и мотивирует команды РЦК на результативную работу.

«Во время сертификации мы обмениваемся опытом с коллегами, получаем обратную связь и рекомендации от федеральных экспертов. Все предложения и замечания обсуждаем и используем в будущей работе как отправные точки для позитивного развития», — комментирует руководитель РЦК Калининградской области Евгения Галдус.

Эксперты сертификационной комиссии проанализировали внутренние процессы регионального центра, результативность организационной работы, техническую базу, мотивационную систему сотрудников, а также в очном формате оценили эффективность проектов по развитию принципов бережливого менеджмента на предприятиях, участвующих в нацпроекте «Производительность труда».

«Сертификация РЦК — это комплексное мероприятие, позволяющее увидеть работу региональных центров компетенций со всех сторон: как результаты завершенного проекта, так и соответствие мероприятий методологии ФЦК для проекта в стадии реализации. Также оценивается работа «Фабрики процессов» и всей системы обучения сотрудников предприятий. Повышение качества адресной поддержки, оказываемой РЦК предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда» — главная цель проведения сертификации. Региональным экспертам предоставляется подробная обратная связь с описанием лучших практик организации работы и зон для развития», — пояснил начальник отдела по работе с РЦК, консультантами и партнёрами ФЦК Евгений Шустов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» направлен на улучшение работы российских предприятий с помощью внедрения инструментов бережливого производства.

Сейчас в нацпроекте участвуют 52 предприятия Калининградской области. За два года реализации нацпроекта они существенно улучшили показатели эффективности: выработка выросла на 24%, на 28% сократились запасы незавершенного производства, на 23% сократилось время производства продукта.

Оператором нацпроекта в Калининградской области выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Центре поддержки предпринимательства. Его сертифицированные эксперты занимаются оптимизацией процессов, сбором и тиражированием лучших практик и обучают сотрудников предприятий базовым инструментам бережливого производства.