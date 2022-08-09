Москва, , 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце (Вологодская область), сообщает 9 августа пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что строительство моста завершено раньше намеченных сроков. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине до конца текущего года отремонтируют более 500 км дорог.

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