Москва, 9 августа 2022, 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце (Вологодская область), сообщает 9 августа пресс-служба Кремля.
Отмечается, что строительство моста завершено раньше намеченных сроков. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год.
Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине до конца текущего года отремонтируют более 500 км дорог.
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