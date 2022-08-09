Майкоп, , 15:19 — REGNUM Адыгея приняла на отдых около 400 детей из Генического района Херсонской области. В сопровождении взрослых они на школьных автобусах были доставлены в пограничный пункт пропуска Джанкой, откуда их пересадили в комфортабельные автобусы и доставили в два детских лагеря — «Лань» и «Горный».

Отдых в лагере Obraz.volgograd.ru

Напомним, инициатива приглашения на отдых в республику детей из Генического района принадлежит руководителю республики Мурату Кумпилову, побывавшему в Херсонской области во время недавней рабочей поездки. Он поручил организовать отдых и при необходимости оздоровительные курсы в детских лагерях отдыха.

Во время встречи школьников на пункте пропуска в Джанкое вожатые из Адыгеи, которые сопровождали их в пути до республики, раздали сухой паек и питьевую воду, а также по ходу движения рассказывали об Адыгее как экскурсоводы.

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