Салехард, 9 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 9 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлении выписали 27. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 9 августа 42 заражённых коронавирусом ямальца, на девять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 9 августа выявлено 138 194 случая заражения коронавирусом, выздоровел 136 541 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).