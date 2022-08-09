Самара, 9 августа 2022, 15:22 — REGNUM Представители рок-группы «Би-2» попросили организаторов перенести на 2023 год концерт данного музыкального коллектива, который должен был состоятся 27 августа на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Эту информацию 9 августа подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.
Отмечается, что причины переноса концерта представители группы не сообщили. Несмотря на эту информацию, на сайте группы все еще можно купить билеты на этот концерт.
«По концерту в Самаре станет ясно до конца недели», — сообщили администраторы группы «Би-2» в социальной сети, отвечая на вопросы пользователей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске, который был запланирован на 28 апреля. По информации СМИ, причиной отказа от выступления группы стал баннер с поддержкой президента, который висел на площадке на сцене.
Читайте ранее в этом сюжете: «Би-2» освистали на стадионе и в Telegram. Ну и что?
Читайте развитие сюжета: «Би-2» против России и президента? Соцсети: «Ещё одни большие патриоты»