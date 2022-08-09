Самара, , 15:22 — REGNUM Представители рок-группы «Би-2» попросили организаторов перенести на 2023 год концерт данного музыкального коллектива, который должен был состоятся 27 августа на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Эту информацию 9 августа подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.

Вокалист группы «Би-2» выступает на матче Суперкубка России Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Отмечается, что причины переноса концерта представители группы не сообщили. Несмотря на эту информацию, на сайте группы все еще можно купить билеты на этот концерт.

«По концерту в Самаре станет ясно до конца недели», — сообщили администраторы группы «Би-2» в социальной сети, отвечая на вопросы пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске, который был запланирован на 28 апреля. По информации СМИ, причиной отказа от выступления группы стал баннер с поддержкой президента, который висел на площадке на сцене.

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