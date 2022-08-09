Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Около 1,2 тыс. образовательных учреждений начнут работать в Донецкой и Луганской Народных Республиках с 1 сентября. Их число может вырасти, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов 9 августа журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Он рассказал, что работа по подготовке школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования к началу учебного года идёт в плановом режиме. Около 10 тыс. учителей в ДНР и ЛНР прошли обучение для повышения квалификации.

«С каждым днём всё больше и больше школьников записываются в школы, поэтому я не исключаю, что может быть открыто и больше», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что учебные программы и расписания сформированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение пяти лет в республиках Донбасса школьники смогут добровольно сдавать ЕГЭ.

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