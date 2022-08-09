Тамбов, 9 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 августа выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом — на 26 меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы девять человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 196 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 58 пациентов, в том числе 57 — за последние сутки.

За весь период скончались 2455 человек. Подтверждено два новых летальных случая.