Кабул, , 15:16 — REGNUM Кабинет «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержал открытие школ для всех девочек в марте текущего года, но позиция лидера движения муллы Хайбатуллы и других бескомпромиссных мулл в Кандагаре помешала этому. Об этом сообщила New York Times со ссылкой на официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле не имел полномочий принимать решение по этому вопросу.

Американские официальные лица сообщили газете, что представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заверяли их, что они не будут препятствовать получению образования афганскими девочками. Но, видимо, среди радикалов нет единого мнения по этому вопросу.

Ссылаясь на нескольких официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи личности издание не раскрывает, New York Times сообщила, что большинство членов кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Сираджуддин Хаккани и мулла Якуб Муджахид, поддержали открытие школ для всех девочек. Однако представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в министерстве образования сказал: »Когда мы отправили план открытия школ (для девочек) в кабинет министров, они ответили, что не имеют полномочий принимать решения по этому деликатному вопросу».

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Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что совет руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре после нескольких дней обсуждения выступил против возвращения девочек в школу.

Возникает вопрос, почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают девочкам посещать начальную школу и вузы? Судя по всему, официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что мулла Хайбатулла, лидер радикалов, и другие члены совета Кандагара не имеют представления о посещении девочками начальной и средней школы.

В своём репортаже из Афганистана корреспондент New York Times Мэтью Эйкенс сообщил, что среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в правительстве, зреет недовольство запретом на образование девочек и приказами министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. По его словам, представители этого министерства изо всех сил пытаются защитить такие решения, как запрет на образование для девочек.

Один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал ему: »Почему мы создаём себе проблемы этими приказами? Вместо того, чтобы видеть нашу успехи, люди получают новые указания по поводу одежды».

Однако, во избежание внутренних разногласий, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) единодушно выполняют приказы своих лидеров. Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал: »Лидер отдаёт приказы, мы подчиняемся. Мы должны избегать конфликтов между собой. Этот вопрос более важен, чем то, что разрешено или нет».