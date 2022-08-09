Краснодар, 9 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. О планах строительства в Крымском районе Краснодарского края завода по производству щелочных батареек сообщил 9 августа глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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Реализацией проекта займётся инвестор, который хорошо знаком с регионом. На Кубани он работает уже более 30 лет.

«Раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. На заводе смогут выпускать 340 млн батареек в год. Запуская такое производство в регионе, мы сработаем на опережение и не допустим дефицита товаров», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

Инвестору, создающему импортозамещающее производство, могут быть предоставлены льготные займы по ставке 0,1% годовых и компенсация 30%.