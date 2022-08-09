Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В течение пяти лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет добровольной. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Http://government.ru Брифинг Министра просвещения Сергея Кравцова, 17 апреля 2020 года

«Что касается единого государственного экзамена, мы приняли решение, что пять лет единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите», — сказал министр 9 августа в ходе общения с участниками программы «Университетские смены».

Ранее сообщалось, что республики Донбасса с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России.