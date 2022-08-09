Комрат, Молдавия, , 15:15 — REGNUM В Молдавии еще ни при одном правительстве не было такого роста цен. Об этом в интервью, опубликованном 9 августа порталом Gagauzinfo, заявила глава (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах.

Ирина Влах Vlah.md

Она прокомментировала итоги первого года работы правительства, сформированного партией президента страны Майей Санду «Действие и солидарность» (ПДС).

«Никогда в Молдове инфляция не была 32%, никогда так резко не росли цены на продукты», — сказала Влах.

Глава Гагаузии отметила, что правительству пора подумать о том, как выходить из такой сложной ситуации. Она также не согласна с заявлениями членов правительства, будто всё так сложилось из-за того, что их предшественники «30 лет в стране ничего не делали».

«Каждая команда что-то делала, использовала свои знания, опыт и навыки, и меняла жизнь страны», — заявила башкан автономии.

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно проходят акции протеста, на которых участники критикуют правительство за резкое ухудшение уровня жизни в стране, которое продолжается уже год. В оппозиции объясняют это с некомпетентностью властей и антироссийской политикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Молдавии назвал дешёвый газ из РФ «сыром в мышеловке»