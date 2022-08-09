Шилово, Рязанская область, 9 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Два человека получили ножевые ранения, ещё одна 15-летняя девушка подверглась изнасилованию в результате нападения неизвестного мужчины на компанию молодых людей в городе Шилово Рязанской области. По подозрению в преступлении задержан уроженец Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным следствия, вечером 7 августа на улице мужчина внезапно напал с ножом на 21-летнюю девушку и 17-летнего юношу — так он хотел избавиться от приятелей 15-летней девушки, которую собрался изнасиловать. Потерпевшим удалось убежать и обратится за помощью, а злоумышленник в это время изнасиловал оставшуюся школьницу, затем скрылся с места преступления.

Отделом по расследованию особо важных дел возбуждены уголовные дела. Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый за изнасилование и грабёж житель Москвы 1986 года рождения. Злоумышленника задержали, он дал признательные показания, решается вопрос о заключении его под стражу.