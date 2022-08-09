Астрахань, , 15:12 — REGNUM В Астраханской области 9 августа выявлен 121 пациент с коронавирусом — на 21 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 87 человек. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 125 положительных результатов исследования.

115 тыс. 546 человек выписаны после курса лечения, в том числе 139 — за последние сутки.

За весь период скончался 3 тыс. 31 человек. Подтвержден один новый летальный случай.