Лондон, 9 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В ряде районов Великобритании объявлен оранжевый уровень опасности в связи с новой волной жары, сообщили 9 августа в метеорологической службе страны.

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«Мы объявили оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной жары с четверга (11 августа) 00:00 до воскресенья (14 августа) 23:59», — сообщили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вызванной аномальной жарой засухи в Великобритании в первый раз в истории пересохли истоки реки Темза.

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