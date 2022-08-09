Вашингтон, 9 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Экспортеры в странах Азии столкнутся со значительными трудностями вследствие того, что спрос на основных рынках мира, таких как США, Европа и Китай, замедлится в ближайшие месяцы, по мнению главного экономиста HSBC по Азии Фредерика Нойманна. Об этом 9 августа сообщает CNBC.

Международный экспорт

По словам Нойманна, производители в Европе уже значительно сокращают производство, в частности в Германии.

«Не забывайте, что Европа является основным рынком для азиатских экспортеров, — отметил экономист. — Мы также ожидаем, что во второй половине года произойдет существенное сокращение поставок, что дополнит разворот в расходах США в сторону от товаров. Замедление темпов роста как в США, так и в Европе станет проблемой для азиатских экспортеров».

Замедление экономики Китая еще больше усугубит трудности в азиатском регионе, считает экономист.

«Данные по торговле очень четко показывают эту слабость внутреннего спроса. Китай — это третий по величине экспортный рынок, и нам очень нужно, чтобы он оставался активным, но, похоже, он тоже не особенно набирает обороты. С учетом всего этого, на данный нельзя исключать рецессию в торговле», — добавил он.