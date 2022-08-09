Сеул, , 15:14 — REGNUM Реализация плана по снижению возраста поступления детей в начальную школу с шести до пяти лет в настоящий момент является сложной задачей. Об этом заявил заместитель министра образования Южной Кореи Чан Сан Юн.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 9 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам образования.

Как отметил замминистра, данный проект являлся частью мер по укреплению ответственности государства в сфере образования и воспитания детей.

Он также подчеркнул, что правительство не будет настаивать на снижении возраста поступления детей в школу.

Напомним, что ранее родители и учителя в Южной Корее выступили против планируемого снижения возраста поступления в школу, акцентировав внимание на том, что дети не готовы к раннему обучению, а родители не в состоянии обеспечить присмотр за детьми после школы.

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