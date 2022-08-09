Красногорск, 9 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Педагоги из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей приехали в Подмосковье для повышения квалификации. Об этом 9 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Московской Области

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, обмен опытом между педагогами Подмосковья, Херсонской и Запорожской областей состоится в период с 7 по 11 августа. На семинар в Московскую область приехало в общей сложности 80 учителей и директоров школ из Херсона, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных от украинской оккупации населенных пунктов.

«Они живут и обучаются на базе Областной гимназии им. Е. М. Примакова. Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками преподавания. Это очень важная работа. Сейчас на освобожденных территориях необходимо наладить образовательный процесс, ведь 1 сентября уже совсем скоро. Важно, чтобы к нему были готовы не только ученики, но и учителя», — сказал Воробьев.