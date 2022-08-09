Казань, 9 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода вновь стала причиной введенного запрета на пребывание жителей в лесах Татарии. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Согласно документу, с 9 августа ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта действует на территории 31 лесничества в течение 21 дня.

Ранее ограничение на посещение лесных территорий было введено в республике с 8 июля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что до 11 августа на территории Татарии местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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