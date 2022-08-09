Берлин, 9 августа 2022, 15:09 — REGNUM В результате конфликта на Украине и введения антироссийских санкций экономика Германии потеряет 265 млрд долларов. Об этом 9 августа сообщает агентство Reuters.

Нищий. Германия
Нищий. Германия

СМИ приводит результаты исследования германского Института исследований занятости (IAB). По ним по итогам 2023 года скорректированный по ценам ВВП Германии будет на 1,7% ниже, чем прогнозировалось до начала спецоперации. Число безработных, как ожидается, вырастет на 240 тыс. человек. При этом ситуация с занятостью сохранится на этом уровне до 2026 года, и лишь после этого начнёт улучшаться, прогнозируют в IAB.

Наиболее серьёзно, полагают авторы исследования, кризис ударит по гостиничному бизнесу.