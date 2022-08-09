Берлин, 9 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В результате конфликта на Украине и введения антироссийских санкций экономика Германии потеряет 265 млрд долларов. Об этом 9 августа сообщает агентство Reuters.

Нищий. Германия

СМИ приводит результаты исследования германского Института исследований занятости (IAB). По ним по итогам 2023 года скорректированный по ценам ВВП Германии будет на 1,7% ниже, чем прогнозировалось до начала спецоперации. Число безработных, как ожидается, вырастет на 240 тыс. человек. При этом ситуация с занятостью сохранится на этом уровне до 2026 года, и лишь после этого начнёт улучшаться, прогнозируют в IAB.

Наиболее серьёзно, полагают авторы исследования, кризис ударит по гостиничному бизнесу.