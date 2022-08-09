Москва, , 15:08 — REGNUM До начала весны 2022 года доля валютных вкладов населения в российских банках достигала 20% от общей сумму депозитов. Сумма весьма приличная и могла бы быть объективно намного ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Однако теряющий с середины октября 2021 года позиции к доллару и евро рубль при относительно непривлекательных ставках по депозитам не был наиболее привлекательным инструментом сбережения средств.

Новая история с высокодоходными рублевыми депозитами началась в марте, на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ значительный приток рублевых вкладов на три месяца и полгода в российские банки стал реальностью.

При этом геоэкономические риски стали серьезной угрозой для работы и использования бизнесом и населением американской и европейской валюты.

По данным АСВ, в России сегодня насчитывается порядка 600 млн банковских вкладов. Поэтому полученные 1,5 тыс. жалобы из-за высоких комиссий при операциях в иностранной можно считать настоящим успехом в дедолларизации и девалютизации финансового рынка.

Видимое укрепление рубля и относительно стабильный курс российской валюты способствует снижению колониальной зависимости россиян от доллара.

Политика относительно сильного рубля уже приносит свои плоды. В случае ее успеха востребованность в валютах западных стран останется очень низкой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь–июль 2022 года клиенты банков направили в ЦБ РФ более 1,5 тыс. жалоб по поводу введения банками комиссий по валютным счетам.

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