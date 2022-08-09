Ярославль, , 15:07 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы признал четырех жителей Ярославской области виновными в мошенничестве в сфере страхования, включая высокопоставленных сотрудников областного МЧС и мэрии Ярославля. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского управления УФСБ.

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Индивидуальный предприниматель и директор коммерческой фирмы обратился к посреднику — начальнику отдела по ГО и ЧС мэрии Ярославля Алексею Чекалеву, чтобы через чиновника договорится с заместителем начальника надзорного отдела ГУ МЧС по Ярославской области. Бизнесменам требовался подложный акт, подтверждающий факт пожара в жилом доме, принадлежавшего одному из них. В реальности пожара не было, а предприниматели хотели получить страховую выплату. Сотрудник МЧС пошел на сделку и подготовил фальшивый документ.

«Последний, в свою очередь, располагая достоверной информацией об отсутствии факта пожара на объекте, изготовил фиктивный акт о пожаре за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. По подложным документам страховой компанией осужденному, владельцу жилого дома, была перечислена сумма страховой выплаты в размере11 845 628 рублей», — рассказали в управлении ФСБ по Ярославской области

Сам якобы сгоревший дом находился в селе Устье Ярославского района. Факт мошенничества был выявлен сотрудниками ФСБ, возбуждено уголовное дело, которое рассмотрел Замоскворецкий суд Москвы. Все четверо обвиняемых признаны виновными в мошенничестве.

«Бывшему начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Ярославля и индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, бывшему заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам ГУ МЧС России по Ярославской области — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, директору коммерческой фирмы- 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

9 августа 2022 года приговор суда вступил в законную силу.