Бывшего чиновника мэрии Ярославля осудили за мошенничество
Ярославль, 9 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы признал четырех жителей Ярославской области виновными в мошенничестве в сфере страхования, включая высокопоставленных сотрудников областного МЧС и мэрии Ярославля. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского управления УФСБ.
Индивидуальный предприниматель и директор коммерческой фирмы обратился к посреднику — начальнику отдела по ГО и ЧС мэрии Ярославля Алексею Чекалеву, чтобы через чиновника договорится с заместителем начальника надзорного отдела ГУ МЧС по Ярославской области. Бизнесменам требовался подложный акт, подтверждающий факт пожара в жилом доме, принадлежавшего одному из них. В реальности пожара не было, а предприниматели хотели получить страховую выплату. Сотрудник МЧС пошел на сделку и подготовил фальшивый документ.
Сам якобы сгоревший дом находился в селе Устье Ярославского района. Факт мошенничества был выявлен сотрудниками ФСБ, возбуждено уголовное дело, которое рассмотрел Замоскворецкий суд Москвы. Все четверо обвиняемых признаны виновными в мошенничестве.
9 августа 2022 года приговор суда вступил в законную силу.