Барнаул, 9 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Бандеровские «говорящие головы» заголосили, что все заявления о наступлении на Херсон были лишь частью информационно-психологической операции, направленной на деморализацию наших, пишет 9 августа в своем телеграм-канале кандидат исторических наук Олег Боронин:

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Так, извините, это же было очевидно изначально. Неужели кто-то всерьез полагает, что при реальной подготовке военных операций об этом штабы будут кричать во всю ивановскую на каждом углу? Тем не менее, совершенно не следует думать, что никаких планов и возможностей дня наступления/контрнаступления у бандеровцев на том или ином театре военных действий вовсе нет.

Точно так следует и расценивать распространяемую бандеровцами информацию о поставках вооружений, военной техники и боеприпасов из стран НАТО. Это вовсе не означает, что такие поставки не осуществляются — конечно, осуществляются, причем, вероятно, в куда более значительных объемах и по куда более серьезной «номенклатуре». Но все равно: нужно учиться отличать пропаганду от реальной картины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что обещанное президентом Украины Владимиром Зеленским «наступление на Херсон» является информационно-психологической операцией ВСУ против России, известил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC.

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