Киров, , 15:06 — REGNUM В Кировской области расположены четыре крупных фанерных комбината, которые находились под угрозой закрытия. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио кировского губернатора Александр Соколов в ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции.

Встреча Владимира Путина и Александра Соколова kremlin.ru

«У них была проблема, связанная с тем, что нарушилась логистика, они были ориентированы на экспорт в основном. Сейчас вместе с правительством, в частности с Министерством строительства, решаем вопрос по включению номенклатуры изделий кировских лесопромышленных предприятий в федеральный план. Потому что предстоит большая стройка везде, поэтому у нас есть возможность поставлять большое количество материала», — рассказал Соколов.

Он подчеркнул, что в лесной отрасли назрели серьезные изменения. Планируется максимально поддерживать те предприятия, которые будут осуществлять глубокую переработку.

Оборонно-промышленные предприятия врио главы Кировской области назвал особой гордостью региона. 12 предприятий включены в реестр ОПК Минпромторга, на них работают десятки тысяч жителей области. При этом на заводе «Молот-Оружие» в Вятских Полянах, где в годы войны производили автомат ППШ, существовал риск перевода рабочих на четырехдневную рабочую неделю. Однако эту ситуацию удалось переломить.

«Но сейчас перед регионом возникла обратная задача — нехватка рабочих рук. Встречался с руководителями различных предприятий: все говорят о недостатке рабочих рук и кадров: это и машиностроение, и лёгкая промышленность, и перерабатывающие отрасли, и сельское хозяйство — готовы брать новых людей», — продолжил Соколов. По его словам, с 2008 года численность населения региона сократилась на 12% - или на 150 тыс. человек, люди уезжают.

«Наличие рабочих мест — это всего лишь один фактор, который создаёт определённые условия. Людям нужна ещё развитая социальная инфраструктура, комфортная среда проживания», — уверен врио главы региона. Он заверил, что будет активно заниматься состоянием дорог, улучшением качества медицинских услуг, ремонтом детских садов, школ и больниц и наполнением их квалифицированными кадрами.

Путин посоветовал Соколову не лакировать проблемы, не «запихивать их под ковер», а заниматься самыми острыми вопросами.

«Конечно, Вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы. Поэтому я прошу Вас на это обратить внимание. Ну и, конечно, желаю Вам успехов», — заключил президент, призывая руководителя области сформулировать самое нужное по конкретным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля врио губернатора Кировской области Александр Соколов подал в Центризбирком региона пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы региона.

Соколов был назначен врио главы Кировской области в начале мая 2022 года.

Читайте также: Врио главы Кировской области подал документы в ЦИК для участия в выборах