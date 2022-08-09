Ярославль, 9 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Ярославской области с начала 2022 года 157 диких животных стали жертвами аварий на дорогах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистику департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

vk.com/Регионы76 Погибший лось в Ярославле

Всего с начала года в авариях погибло 157 животных. Из них 155 лосей, 1 пятнистый олень и 1 кабан.

Больше всего аварий с участием диких животных зарегистрировано в Ярославском районе — 40, в Некрасовском — 14 и в городском округе Переславль-Залесский — 13. Меньше всего животные гибли в ДТП в Борисоглебском, Мышкинском (по 1 ДТП), Брейтовском и Большесельском (по 3 ДТП) районах. Последний случай зафиксирован 9 августа в Заволжском районе Ярославля, где лось был сбит автомобилем «Волга».

При этом в статистике ГИБДД за 7 месяцев 2022 года отмечено только 13 наездов на животных (на 20,8 процентов меньше, чем в 2021 году). Ранения в таких авариях получили 16 человек (на 23,8 процентов меньше 2021 года). Погибших людей в данных ДТП не было.