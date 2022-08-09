Тюмень, , 15:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 99 выздоровевших и 23 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 9 августа региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 9 августа коронавирус выявили у 164 тюменцев. Это на 37 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 августа коронавирус выявили у 213 628 человек, выздоровели 209 684 пациента, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области выявили ещё 201 заражённого коронавирусом