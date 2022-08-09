Майкоп, , 15:05 — REGNUM В Адыгее 8 августа правоохранителям пришлось нарушить работу Верховного суда республики и Майкопского городского суда. Неизвестный сообщил о якобы заложенных в зданиях судебных учреждений взрывных устройствах, всех присутствующих в зданиях эвакуировали. В течение дня были проведены мероприятия по обследованию помещений судов, однако бомбы на обнаружили, а злоумышленника, сообщившего о ней, МВД разыскивает для привлечения к ответственности.

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«В результате обследования судебных учреждений и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено. Сейчас правоохранительными органами Адыгеи проводятся дополнительные оперативные и специальные мероприятия», — сообщили в пресс-службе главы республики.

В полиции напомнили о наказании в виде десяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.