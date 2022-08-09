Химки, Московская область, , 15:04 — REGNUM Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки» станет Николай Писарев. Об этом 9 августа заявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, в настоящее время 53-летний Писарев работает в сборной России помощником главного тренера Валерия Карпина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран.

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