Лондон, 9 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Режиссёр Тайка Вайтити и певица Рита Ора сыграли свадьбу. Об этом 9 августа сообщает The Sun, ссылаясь на свой источник.

Цитата из видеоинтервью Тайка Вайтити

По данным издания, тайная церемония состоялась в Лондоне (Великобритания), на которую были приглашены друзья пары. Как отмечает источник, Ора уже вернулась к работе и начала записывать новые песни.

Добавим, что западные СМИ сообщили о помолвке Риты Оры и Тайки Вайтити в июне 2022 года. Однако пара не подтверждала эту информацию.