София, , 15:03 — REGNUM В Болгарии 9 августа начался первый этап масштабных учений военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО под кодовым названием «Фракийская гадюка-2022». Об этом сообщило БНР.

Самолет ВВС НАТО Alan Wilson

Согласно официальной информации, в акции, помимо ВВС Болгарии принимают участие соответствующие авиационные подразделения из США, Канады, Румынии и Греции.

Общее количество боевых машин и личного состава объединенных структур не разглашаются.

Напомним, учения «Фракийская гадюка» проводятся ежегодно с 2010-го года. При этом после соответствующей акции в 2020-м году десятки американских самолетов остались на болгарских базах ВВС.