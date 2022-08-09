Москва, 9 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Россия готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в опубликованном 9 августа заявлении российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Москва надеется, что в условиях обстрелов ЗАЭС украинскими военными генсек ООН не будет препятствовать проведению миссии МАГАТЭ, отметили в ведомстве. Ранее были проработаны все организационные вопросы для посещения станции генеральным директором МАГАТЭ, но поездку не согласовали в департаменте безопасности секретариата ООН.

«Со своей стороны готовы к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев продолжает провокации в районе АЭС. Так, в ночь на 7 августа украинские войска снова обстреляли территорию ЗАЭС из реактивных систем.

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