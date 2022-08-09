Вашингтон, 9 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Американский рэпер The Game (Джейсон Террелл Тейлор) показал трек-лист предстоящей пластинки под названием Drillmatic. Об этом сообщил портал Hypebeast 9 августа.

Кадр из микроблога артиста The Game

Предстоящий проект будет состоять из 30 треков, однако имена гостей релиза пока что держатся в секрете. Выход самой пластинки намечен на 12 августа 2022 года.

Ранее The Game рассказал о желании завершить музыкальную карьеру после премьеры альбома Drillmatic. Пластинка станет десятым полноформатным проектом в дискографии артиста.