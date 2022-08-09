* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 15:01 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешило шиитам в афганской провинции Забуль провести церемонию Ашура. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Согласно источникам, 8 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили шиитов провинции о запрете. Некоторые источники из числа шиитов, при условии, что их имена не будут разглашены, сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили их, что они будут наказаны, если проведут церемонию Ашура.

Собеседники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели лишь небольшую церемонию центре провинции, но воспрепятствовали проведению Ашура в уездах.

Следует отметить, что впервые за последние годы шиитам провинции Забуль запретили проводить церемонию Ашура.