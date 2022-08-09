Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В Чувашии автобусным перевозчикам планируют оказывать государственную поддержку при покупке транспорта в лизинг. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания штаба по поддержке устойчивости экономики в условиях санкций.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Министерство транспорта Чувашии вышло с предложением субсидировать лизинговые платежи перевозчикам за автобусы, которые используются на регулярных маршрутах. Судя из релиза пресс-службы главы Чувашии, Олег Николаев поддержал оказание государственной поддержки перевозчикам, которые «ведут добросовестную, социально ответственную деятельность», однако в сообщении нет ни слова о поддержке данной инициативы ведомства.

Также отмечается, что минтранс подготовил предложения для включения автобусных перевозчиков и организации внутреннего водного транспорта в перечень системообразующих предприятий регионального уровня.

Напомним, что основные критерии включения предприятий в данный перечень — значительное влияние на занятость населения и социальную стабильность. При получении статуса системообразующих они смогут претендовать на государственную поддержку.

Напомним, что в Чувашии в январе–июне 2022 года после повышения цен за проезд снизились пассажирооборот и число перевезённых пассажиров на автобусных маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM , 3 августа в Чувашии в закрытом режиме чиновники представили чиновникам проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации.

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