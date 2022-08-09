Бухарест, 9 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками пограничной полиции Румынии, в районе КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе задержаны 24 человека, предположительно пытавшихся нелегально добраться до Германии. Об этом 9 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официально информации, незаконные мигранты прятались в трех автопоездах (грузовиках с прицепами). Сообщается, что указанные задержанные лица являются выходцами из Афганистана, Бангладеш, Индии, Непала и Пакистана.

Ведется следствие.

Ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы борьбы с несанкционированной миграцией.