Женева, Швейцария, 9 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Завершившийся июль 2022 года стал одним из самых тёплых месяцев в истории метеонаблюдений. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

74.mchs.gov.ru Жара

По её словам, июль 2022 года вошёл в тройку самых тёплых месяцев в истории наблюдений за погодой и климатом. По средней температуре он уступил абсолютному лидеру — июлю 2019 года, однако превзошёл июль 2016 года.

Ранее метеорологи спрогнозировали возвращение в Московский регион 30-градусной жары.