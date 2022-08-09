Мурманск, 9 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Во время учения по подготовке к межрегиональному маневрированию 19 десантников-пожарных Мурманской базы авиационной охраны лесов отработали тренировочные спуски с вертолета Ми-8. Учения проводились в посёлке Мурмаши. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Дарья Драй ИА REGNUM . 01 Вертолёт МЧС

«В настоящее время 15 десантников-пожарных ГОБУ «Мурманская авиабаза» находятся в республике Коми для выполнения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории земель лесного фонда», — указано в сообщении.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Мурманской области было зарегистрировано 29 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 188,54 га.

РанееИА REGNUM сообщало, что погода в Якутии помогла улучшить ситуацию с возгораниями в лесах и на природных территориях. За время дождей, которые начались в августе, в республике потушили 138 возгораний.

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