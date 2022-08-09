Красногорск, 9 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья утвердило размеры ставок на поддержку развития многолетних плодовых и ягодных насаждений. Об этом 9 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Admkrai.krasnodar.ru Яблоневый сад

Меры поддержки предусмотрены для закладки многолетних плодовых и ягодных садов в размере не более 80 тыс. рублей на 1 гектар, отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Фермерам компенсируют до 20% затрат, но не более 25 тыс. рублей за 1 гектар, на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур, на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений», — сказал Филимонов.