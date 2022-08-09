Пули-Алам, Афганистан, 9 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В городе Пуле-Алам, административном центре афганской провинции Логар, при загадочных обстоятельствах убиты женщина и мужчина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

По данным источников, жертвы были убиты выстрелами в упор, но мотив преступления до сих пор неизвестен.

В административном центре и уездах провинции Логар в последнее время участились загадочные убийства и уголовные преступления. Так, два дня назад в центре провинции была убита молодая женщина.

Согласно открытым источникам, виновные в большинстве убийств не были найдены или же их освобождали после ареста.