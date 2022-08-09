Новолакский район, Дагестан, , 14:55 — REGNUM В Дагестане состоится церемония награждения ценными подарками выпускников школ Новолакского района, показавших отличные результаты за годы учебы. Эту традицию заложили в 2014 году местные власти. Они награждают учащихся золотыми часами. В 2022 году их получат 25 школьников, сообщил в своем телеграм-канале глава района Магомед-Гаджи Айдиев.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Не стал прерывать свою ежегодную, уже традиционную, акцию по вручению золотых часов выпускникам-отличникам учебы. В этом году в районе их 25! Отрадно, что из года в год это число только увеличивается. У нас растёт очень развитая, талантливая, творческая молодёжь», — написал Айдиев.

Его встреча с отличниками и вручение им золотых часов состоится 12 августа в здании администрации. Отмечается также, что число выпукников-отличников в текущем году увеличилось на семь человек.