Новолакский район, Дагестан, 9 августа 2022, 14:55 — REGNUM В Дагестане состоится церемония награждения ценными подарками выпускников школ Новолакского района, показавших отличные результаты за годы учебы. Эту традицию заложили в 2014 году местные власти. Они награждают учащихся золотыми часами. В 2022 году их получат 25 школьников, сообщил в своем телеграм-канале глава района Магомед-Гаджи Айдиев.
Его встреча с отличниками и вручение им золотых часов состоится 12 августа в здании администрации. Отмечается также, что число выпукников-отличников в текущем году увеличилось на семь человек.