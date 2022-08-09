Киев, 9 августа 2022, 14:54 — REGNUM Обещанное президентом Украины Владимиром Зеленским «наступление на Херсон» является информационно-психологической операцией ВСУ против России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC.
Подоляк добавил, что украинская армия «порхает как бабочка и жалит как пчела».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк назвал перечень требований к России для введения на Украине режима прекращения огня.
Так, отметил он, российские войска должны немедленно прекратить огонь, вернуть «похищенных граждан», выдать «военных преступников», ввести «механизм репараций» и признать «суверенные права Украины».
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