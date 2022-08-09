Пенза, , 15:07 — REGNUM Праздник православной культуры «Спас» состоится в Пензенской области 14 августа. В рамках мероприятия пройдут выставки изделий народных художественных промыслов и ремесел региона, выставка-продажа меда и яблок, организуют фотозоны и работу «Аллеи мастеров», сообщает минкультуры и туризма Пензенской области.

Православные верующие во время литургии Дарья Антонова © ИА REGNUM

В начале праздника пройдет награждение пензенцев, внесших особый вклад в сохранение духовно-нравственных традиций Сурского края.

В Губернаторском доме запланирована научно-просветительская конференция «Меценаты прошлого. Великая благотворительница М. М. Киселева и развитие современной благотворительности в регионе».

Завершит праздник III Международный межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть». Ожидается участие звонарей из Белоруссии и городов России.

ИА REGNUM напоминает, 19 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского кафедрального собора в Пензе.

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