Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в больницы Санкт-Петербурга поместили 114 пациентов с ковидным диагнозом. Это на 16 больных больше, чем сутками ранее. Об этом 9 августа сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

В Северной столице выявили 2639 случаев заражения коронавирусом (-3 к уровню прошлых суток). От ковида, как основной причины, скончались за сутки 12 больных (+4). Излечились от вируса за сутки 1563 человека (+269).

На лечении ковида и пневмонии в стационарах города размещены 1652 пациента (+82). Из них 153 человека (+8) размещены в отделениях реанимации, а 16 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ. После получения отрицательного теста на ковид больницы покинули 47 петербуржцев (+12).

Растёт число больных, которые ковид лечат на дому. За сутки этот показатель достиг отметки в 11 265 человек. Прирост составил 1558 пациентов.

С начала действия пандемии в Петербурге зафиксировали 1 572 775 случаев заражения коронавирусом. От вируса скончались 34 404 пациента, а выздоровел 1 519 481 больной.