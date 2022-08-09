Москва, 9 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. До конца 2022 года в России будут всё сильнее замедляться темпы роста ипотечного и потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в июле 2022 года выдача кредитов в России приблизилась к докризисным значениям.

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«Летние месяцы не являются релевантными для каких-либо серьёзных выводов, — сказал Ковригин. — В феврале–марте была резко повышена ключевая ставка, кредитование упало в разы. Поздней весной, когда ЦБ начал снижать ключевую ставку, кредитование начало быстро расти, догоняя упущенные показатели. Но сейчас, после такого быстрого роста, показатели кредитования объективно замедляются. До конца 2022 года показатели кредитования в сегментах ипотеки и кредитов больших объемов будут расти замедляющимися темпами — сказывается изменение моделей потребительского поведения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что население РФ всё чаще отказывается от покупки товаров длительного пользования и предметов роскоши.