Ялта, Крым, 9 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Крыму закончились съёмки сериала «Ялта» режиссёра Дмитрия Константинова. Об этом 9 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Пресс-служба Первого канала Герой Вячеслава Чепурченко в сериале «Ялта»

В главных ролях сыграли актёры Вячеслав Чепурченко, Евгений Антропов, Ольга Ергина, Александр Булатов, Елена Нестерова, Константин Гапонов, Мария Корытова. Шоу является продолжением сериалов Первого канала «Город» и «Гурзуф».

Добавим, что, действие «Ялты» происходит в 70-х годах прошлого века. Шоу расскажет о милиционерах из Ялтинского горотдела милиции, которые расследуют громкое преступление, совершённое в разгар курортного сезона.