* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В то время как масштабы бедности в Афганистане увеличиваются день ото дня, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что они будут платить уличным попрошайкам в Кабуле.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Нищий

Халид Задран, представитель полицейского управления Кабула, написал в «Твиттере», что полиция будет собирать и свозить в приёмник нищих с улиц афганской столицы.

Задран сказал, что попрошаек будут фильтровать после биометрической регистрации или снятия отпечатков пальцев, а тем из них, которые не могут работать, будут платить «зарплату».

Это проводится в соответствии с приказом муллы Хайбатуллы, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который приказал очистить Кабула от нищих.