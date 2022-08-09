Москва, 9 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Жители РФ всё чаще отказываются от приобретения товаров длительного пользования и предметов роскоши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в июле 2022 года темпы выдачи кредитов (как ипотечных, так и потребительских) стали расти заметно медленнее, нежели в июне.

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«В условиях неопределённости геополитической и экономической ситуации сильно изменились модели потребительского поведения, — сказал Ковригин. — Покупатели стали более осознанно относиться к выбору товаров, откладывать исполнение решений о покупке товаров длительного пользования, особенно премиального уровня и предметов роскоши, на потом. Отсюда уменьшение темпов роста кредитования. Особенно заметно это по статистике кредитов с большими суммами и ипотеки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года российские банки выдали 1,75 млн кредитов наличными на сумму 427,4 млрд рублей.