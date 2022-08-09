Москва, 9 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Увеличение объёмов торговли России и Китая за семь месяцев 2022 года на 29% происходило неравномерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

«По данным китайской таможенной статистики, импорт из России в Китай вырос на 48%, в то время как экспорт китайских товаров в Россию за этот период увеличился лишь на 5,2%.

В июле импорт Китая из России превысил $10 млрд и оказался чуть ниже майского рекорда. Китай импортирует из России прежде всего сырьевые товары.

В условиях санкций и сокращения российского экспорта на западные рынки, Россия пытается перенаправить внешнюю торговлю на восток, это относится прежде всего к энергоресурсам (нефть, газ, уголь).

Но тут динамика сильно меняется по месяцам, и похоже, что рост импорта в основном обусловлен увеличением цены энергоресурсов на мировых рынках. Хотя были новости, что в мае Китай нарастил закупки российской нефти до рекорда и увеличил ее на 55% (г/г), в целом по данным таможенной статистики Китая за полгода, в физическом выражении рост импорта российской нефти был весьма скромным (+3,9% (г/г)).

Это может быть связано и с длительными локдаунами в Китае, и с ограничениями существующей логистической инфраструктуры российских поставок, и с опасениями крупных китайских компаний попасть под вторичные санкции. При этом стоимость закупленной Китаем у РФ нефти за шесть месяцев выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза.

Положительной новостью можно считать ускорение китайского экспорта в Россию в июле до более 20% (г/г), то есть китайский импорт в Россию, заметно упавший в первые месяцы военной спецоперации на Украине и локдаунов в Китае, все же начал активно расти.

По данным Bloomberg, речь может идти о китайских автомобилях и бытовой технике, которая занимает нишу после ухода западных компаний. Рост импорта из Китая весьма важен для российской экономики — как для насыщения потребительского рынка, так и в еще большей степени для замещения западного оборудования и комплектующих.

Однако, как отмечали недавно руководители Минэкономразвития и ЦБ РФ, если потребительский импорт в Россию восстанавливается после резкого падения, то для промежуточного и инвестиционного импорта (наиболее важного для промышленности) это происходит значительно медленнее.

Вероятно, это связано с опасениями зарубежных компаний относительно возможных вторичных санкций за поставки товаров, где могут использоваться запрещенные комплектующие стран, ограничивших их экспорт в Россию.

Новая цель России и Китая — довести товарооборот до $200 млрд уже в 2022 году (ранее эта цель относилась к 2024 г.). Скорее всего, эта цель будет выполнена и показатель продолжит расти в ближайшие годы.

Вскоре вступает в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, значительно сократились поставки газа в ЕС, то есть объективно есть основа для увеличения внешней торговли России с Китаем.

Но это будет зависеть от ряда факторов. Во-первых, спрос на товары российского экспорта будет определяться динамикой роста экономики Китая (из-за политики нулевой толерантности к COVID-19, вызывающей периодические локдауны, долговых проблем в секторе недвижимости и ослабления внешнего спроса МВФ прогнозирует ее рост в этом году лишь на 3,3% при официальной цели около 5,5%).

Во-вторых, ограничениями логистической инфраструктуры России и возможностями ее расширения. И, наконец, готовностью китайского бизнеса наращивать сотрудничество с Россией в условиях риска попасть под вторичные санкции и лишиться доступа к рынкам США и ЕС, где товарооборот Китая все еще в разы выше, чем с Россией», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Китая за семь месяцев 2022 года вырос на 29% в годовом исчислении, до 97,714 млрд долларов.

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